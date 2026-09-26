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Основатель Global Infrastructure Partners: если бы я был азербайджанцем, я также проголосовал бы за Ильхама Алиева

First News Media13:20 - Сегодня
Основатель Global Infrastructure Partners: если бы я был азербайджанцем, я также проголосовал бы за Ильхама Алиева

ВВП Азербайджана вырос в 10 раз и составил 76 миллиардов манатов. ВВП на душу населения увеличился в 8 раз. Уровень бедности в стране снизился с 45 процентов до 5 процентов. Экономика Азербайджана также развивается очень высокими темпами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал основатель, председатель и главный исполнительный директор Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси на мероприятии «Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной связности и инвестиционной стабильности», проходящем в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Он отметил, что все это – достижения Президента Ильхама Алиева. Азербайджан стал одним из основных поставщиков природного газа для Турции и Европы. Страна прошла большой путь развития. Международно признанные территории Азербайджана были возвращены, парафирован мирный договор. Азербайджан установил очень прочные отношения с США, Европой, Турцией, а также развиваются отношения с Китаем и Россией. Страна принимала COP29. «Именно поэтому народ Азербайджана пять раз избирал Ильхама Алиева Президентом. Если бы я был азербайджанцем, я также голосовал бы за Ильхама Алиева», – заявил Адебайо Огунлеси.

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