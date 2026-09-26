Состоялось открытие малой гидроэлектростанции «Минкенд», заложен фундамент производственного предприятия

26 сентября в Бакинском конгресс-центре с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в онлайн-формате состоялась церемония закладки фундамента в Мингячевирском промышленном парке производственного предприятия по проекту «Текстильный кластер» ООО Textile Horizon.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, председатель правления ООО «Азершекер» Насиб Исламзаде и председатель Global Textile Group Музаффар Разаков нажали кнопку, символизирующую закладку фундамента предприятия в онлайн-формате.

Отметим, что учредителями ООО Textile Horizon, получившего в прошлом году статус резидента Мингячевирского промышленного парка, являются ООО «Азершекер», ООО Global Textile и Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд. В рамках проекта предусмотрен полный цикл производства – от выращивания хлопка до выпуска хлопковолокна, пряжи, ткани и готовой текстильной продукции. Предприятие будет пользоваться всеми налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми резидентам Мингячевирского промышленного парка. На предприятии площадью 11,2 гектара планируется производство 16 тысяч тонн хлопкового волокна, 11 тысяч тонн пряжи, 7,3 тысячи тонн окрашенной ткани и 11 миллионов рубашек в год. Наряду с поставками на внутренний рынок, планируется и экспорт продукции.