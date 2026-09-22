В Нью-Йорке обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ООН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН Халилуром Рахманом.

Об этом пресс-служба МИД Азербайджана сообщила в соцсети X.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ООН и других многосторонних платформ, а также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Особое внимание было уделено активному участию Азербайджана в деятельности ООН и его вкладу в укрепление многостороннего сотрудничества в решении актуальных глобальных вызовов.