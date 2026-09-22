Единый билет на 4 матча ЛЧ: ФК «Сабах» объяснил новую систему продаж
Футбольный клуб «Сабах» объяснил решение продавать единый билет сразу на четыре домашних матча Лиги чемпионов УЕФА.
В клубе подчеркнули, что билеты не распроданы — их реализация ведется поэтапно.
Как сообщил Report руководитель пресс-службы клуба Эльнур Гамидов, новая модель должна создать более удобные условия для болельщиков, желающих посетить все домашние встречи «Сабаха» и поддерживать команду в каждом матче.
«Домашние игры «Сабаха» на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА вызывают большой интерес у болельщиков. Это еще раз подтвердил тот факт, что билеты, представленные на первом этапе продаж, были приобретены за короткое время», — сказал он.
По словам Гамидова, главная цель продажи единого билета на четыре матча — позволить поклонникам команды заранее обеспечить себе места на всех домашних встречах.
«Стоимость билетов, предоставляющих доступ к четырем матчам уровня Лиги чемпионов, также была установлена с учетом интересов болельщиков», — отметил представитель клуба.
Гамидов особо подчеркнул, что билеты еще есть в наличии.
«Продажи проводятся поэтапно, чтобы как можно больше болельщиков смогли приобрести билеты, а возможная нагрузка на систему регулировалась должным образом. Клуб высоко ценит большой интерес наших болельщиков и благодарит их за понимание», — заявил он.
Представитель «Сабаха» выразил надежду, что трибуны будут заполнены на всех домашних матчах Лиги чемпионов, а команда получит мощную поддержку.
Один билет позволит посетить встречи «Сабаха» с чешской «Славией», дортмундской «Боруссией», испанской «Барселоной» и итальянским «Наполи».
Стоимость билетов составляет от 35 до 285 манатов. Приобретенные билеты не подлежат возврату, обмену или восстановлению.
Они доступны исключительно в формате QR-билетов. Для прохода на стадион болельщикам необходимо войти в мобильное приложение iTicket с учетной записи, использованной при покупке.
QR-коды будут активироваться только в дни матчей. Все четыре встречи пройдут на Бакинском олимпийском стадионе.