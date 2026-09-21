Мохамеда Салаха лишили водительских прав

Британский суд лишил нападающего «Трабзонспора» и сборной Египта Мохамеда Салаха водительских прав сроком на шесть месяцев.

Как сообщает Би-би-си, причиной разбирательства стало превышение скорости автомобилем Rolls-Royce, принадлежащим футболисту. Нарушение было зафиксировано 27 марта в Уилмслоу, графство Чешир: автомобиль двигался на 6 миль в час (около 10 км/ч) быстрее установленного ограничения.

Салах не ответил на уведомление прокуратуры, не сообщил полиции, кто находился за рулём автомобиля, а также отказался признать себя виновным.

Помимо лишения водительских прав, футболист должен выплатить штраф в размере 1044 фунтов стерлингов.

Инцидент произошёл через несколько дней после того, как Салах объявил об уходе из «Ливерпуля». 34-летний футболист выступал за английский клуб с 2017 года и покинул команду этим летом на правах свободного агента.

За время выступлений за «Ливерпуль» Салах дважды становился чемпионом Англии и завоевал ряд других трофеев.