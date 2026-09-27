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Сильнейший Эль-Ниньо угрожает Азии засухами и ростом мировых цен на продукты

First News Media19:40 - Сегодня
Сильнейший Эль-Ниньо угрожает Азии засухами и ростом мировых цен на продукты

Развивающийся в 2026 году Эль-Ниньо может стать самым сильным за всю историю наблюдений и привести к серьезным засухам в Азии, а также росту мировых цен на продовольствие.

По данным Associated Press, особенно уязвимой остается Юго-Восточная Азия, где уже фиксируются лесные пожары, снижение уровня воды в водохранилищах и ухудшение ситуации с рыболовством.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США оценивает вероятность того, что нынешний Эль-Ниньо станет сильнейшим с начала наблюдений в 1950 году, в 69%. Ожидается, что явление достигнет пика в декабре.

Эксперты предупреждают, что засуха может ударить по производству риса и пальмового масла. Индия, Вьетнам и Таиланд входят в число крупнейших мировых экспортеров риса, а Индонезия и Малайзия обеспечивают около 85% глобальных поставок пальмового масла.

По оценке Goldman Sachs, сокращение сельскохозяйственного производства из-за Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на продовольствие более чем на 15%. Всемирная продовольственная программа ООН также предупреждает, что к концу 2027 года еще как минимум 49 млн человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.

Эль-Ниньо представляет собой природное потепление поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, которое влияет на погодные условия в разных регионах мира и может усиливать засухи, наводнения и периоды экстремальной жары.

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