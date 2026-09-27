В Великобритании задержали пятерых мужчин возле базы ВВС США

Пять мужчин задержаны в Великобритании после инцидента возле авиабазы RAF Fairford, используемой Военно-воздушными силами США.

По данным британской полиции, расследование ведется в рамках законодательства о терроризме и взрывчатых веществах.

Правоохранительные органы получили сообщение о трех подозрительных фургонах, направлявшихся в сторону базы. После этого меры безопасности на объекте были усилены, к проверке автомобилей привлекли специалистов-взрывотехников.

RAF Fairford используется американскими военными и ранее была задействована в операциях, связанных с ударами по Ирану.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.