Билл Гейтс сравнил регулирование ИИ с ядерным разоружением

Договориться о международном регулировании искусственного интеллекта будет сложнее, чем во времена холодной войны согласовать ограничения ядерных арсеналов.

Об этом основатель Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью NBC News.

«Это будет сложнее», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Гейтса, саморегулирования компаний, разрабатывающих системы искусственного интеллекта, недостаточно для обеспечения безопасности технологии.

Он считает, что в обсуждении мер безопасности и механизмов контроля должны участвовать правоохранительные органы и политики.

«ИИ – это не просто новая технология, чтобы люди могли сказать: "Появление прошлых технологий тоже вызывало тревогу, но в итоге все обошлось, так что в этот раз предупреждения о необходимости целенаправленно сдерживать ИИ не нужны". Это действительно эволюционное событие», – отметил Гейтс.

По его словам, человечество создало «интеллектуальный вид», который во многих вопросах уже превосходит людей и в ближайшие годы будет развиваться еще быстрее.