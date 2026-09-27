В Азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю Дня памяти - ФОТО

В связи с 27 сентября – Днем памяти в видах войск Азербайджанской армии, объединениях, соединениях, воинских частях, Отдельной общевойсковой армии и специальных учебных заведениях прошел ряд мероприятий.

На церемониях минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за Родину. В сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступавшие говорили об историческом значении Победы, одержанной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, а также о героизме военнослужащих, погибших и получивших ранения в боях.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили Аллеи шехидов и семьи погибших, возложили цветы к могилам и почтили их память.

Для личного состава также были организованы военно-патриотические мероприятия, на которых участники боевых действий делились воспоминаниями, демонстрировались документальные фильмы и видеоролики об Отечественной войне, а также проводились акции по посадке деревьев.

27 сентября в 12:00 весь личный состав Азербайджанской армии минутой молчания почтил память шехидов.