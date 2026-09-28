Зеленский сообщил о гибели гражданина Азербайджана в результате российской атаки

Два человека, один из которых гражданин Азербайджана, погибли в результате российской атаки дронами на Киевскую область, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всю ночь и утро Россия наносила удары по регионам Украины.

«В Харькове был жестокий удар по многоэтажке, частично разрушены второй и четвёртый этажи. Есть повреждения в Киеве от атак дронами — жилые дома, связь, заправки. Разбили обычное кафе, пытались сжечь продуктовый столичный рынок. В Одесской области ударили по судну под флагом Палау. В Житомирской области повредили обычный завод мороженого. Были удары по жилым домам в Сумской, Ровненской, Харьковской и Одесской областях. Атаковали критически важную инфраструктуру в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях. Везде, где необходимо, работают экстренные службы.

По состоянию на данный момент известно о десятках раненых. Только в результате удара по Харькову пострадали 28 человек, среди них девять детей. К сожалению, есть погибшие. В Киевской области убиты два человека, один из них — гражданин Азербайджана. Мои соболезнования родным и близким», — написал Зеленский.