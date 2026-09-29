 Ремонт и новая схема движения: где в Баку перекроют дороги с 29 сентября - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Ремонт и новая схема движения: где в Баку перекроют дороги с 29 сентября - ФОТО

Редакция 1news13:32 - Сегодня
Ремонт и новая схема движения: где в Баку перекроют дороги с 29 сентября - ФОТО

На ряде улиц Баку будет введено кратковременное ограничение движения транспортных средств.

Как сообщает 1news.az, по информации Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), ограничения будут введены с 21:00 29 сентября в связи с ремонтными работами и изменениями схемы движения на некоторых улицах столицы.

Согласно информации, в Бинагадинском районе движение будет ограничено в связи с ремонтными работами на участке улицы Шовкет Мамедовой от пересечения с улицей Чингиза Айтматова до пересечения с улицей Сулеймана Сани Ахундова, а также на участке улицы Заура Нудиралиева от пересечения с проспектом Зии Буньядова до пересечения с улицей Аджеми Нахчывани.

В Наримановском районе с целью изменения схемы движения на пересечении улиц Кероглу Рагимова и Тебриз будет ликвидирована часть разделительной полосы. В связи с этим движение транспортных средств на данном участке будет частично ограничено.

Сообщается, что ограничения будут действовать до завершения проводимых работ.

ГААДА рекомендует водителям заранее пользоваться альтернативными маршрутами в соответствии с направлениями движения.

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