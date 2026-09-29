 ФИФА обвинила УЕФА в преследовании Инфантино и попытке повлиять на выборы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

ФИФА обвинила УЕФА в преследовании Инфантино и попытке повлиять на выборы

1news Lab13:49 - Сегодня
ФИФА обвинила УЕФА в преследовании Инфантино и попытке повлиять на выборы

ФИФА обвинила УЕФА в преследовании своего президента Джанни Инфантино и в попытке повлиять на выборы главы организации через распространение недостоверной информации. Обвинения содержатся в поданном в суд Майами документе, которым ФИФА добивается блокировки запроса УЕФА о передаче всех материалов по несостоявшейся продаже долей в чемпионате мира частным инвесторам.

Как сообщает Sky News, в распоряжении которого оказался этот документ, юристы ФИФА пишут: «Поведение УЕФА показывает, что его заявление было подано недобросовестно и с целью преследования».

УЕФА запросил все документы по свёрнутому проекту FIFA Forward Enterprise, заявив, что может инициировать дело против Инфантино о преступном бесхозяйственном управлении: по версии УЕФА, он занизил стоимость турниров ради личной финансовой выгоды. УЕФА также утверждает, что Инфантино разрабатывал предложение втайне, с узкой группой советников и инвесторов, в обход обычных управленческих процедур ФИФА, не проконсультировавшись с Советом ФИФА, региональными конфедерациями и национальными ассоциациями.

«Без каких-либо оснований УЕФА предполагает, что Инфантино стремился лично извлечь выгоду из предложения FFE. Как уже пояснялось, план FFE подлежал утверждению как национальными ассоциациями - членами ФИФА, так и Советом ФИФА, а сама FFE находилась бы под надзором обеих этих структур внутри ФИФА», - говорится в документе.

«Предположения УЕФА о том, что Инфантино нарушил какой-либо закон или этический принцип, категорически безосновательны», - пишут юристы ФИФА.

Относительно обвинения в занижении стоимости проекта ФИФА заявила, что УЕФА смешивает стоимость акционерного капитала FFE со стоимостью предприятия. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, ФИФА утверждает, что при обращении к национальным ассоциациям совокупная стоимость предприятия FFE, то есть «вся стоимость бизнеса», составляла значительно более 30 миллиардов долларов. «Стоимость предприятия FFE более чем вдвое превышала стоимость акционерного капитала и, следовательно, была намного выше той величины, которую УЕФА называет справедливой», - говорится в документах.

В судебном обращении ФИФА также сказано: «Незадолго до выборов в ФИФА УЕФА подал это заявление (и три других), распространяя недостоверную информацию об Инфантино. Суд должен отклонить любую попытку повлиять на президентские выборы в ФИФА на таких основаниях».

Кризис разразился перед выдвижением Инфантино на новый срок в марте. УЕФА отозвал поддержку действующего президента, но собственного кандидата до истечения срока выдвижения в ноябре пока не предложил. Футбольные ассоциации Англии, Шотландии и Уэльса отозвали письма с поддержкой переизбрания Инфантино, а в УЕФА заявили об утрате доверия к его руководству.

Инфантино частично согласился с требованием направить на футбол больше резервов ФИФА. Ранее Sky News сообщал, что УЕФА и КОНКАКАФ направили ему письмо, в котором утверждается, что резервы ФИФА вырастут до 6 миллиардов долларов, что указывает на финансовую устойчивость организации, несмотря на заявления её президента о необходимости привлечения частного капитала для финансирования развития футбола.

Президент УЕФА Александер Чеферин и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни в письме отметили, что у ФИФА уже достаточно средств, чтобы направить 2,1 миллиарда долларов на инфраструктуру и развитие футбола в мире и выделить каждой стране дополнительно по 10 миллионов долларов.

Перед заседанием Совета ФИФА Инфантино обратился к его членам с письмом: «Я не буду предрешать сумму. Я поддержу максимальный объём дополнительного финансирования, который может быть ответственно предоставлен через надлежащие управленческие процедуры ФИФА, применяемые справедливо и подкреплённые прозрачными и проверяемыми механизмами. Такое стремление можно приветствовать. Теперь его должны подкрепить финансовые данные, управление и практическая реализация».

Поделиться:
253

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с днем рождения

1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ...

Общество

Ремонт и новая схема движения: где в Баку перекроют дороги с 29 сентября - ФОТО

Политика

Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан

Спорт

Президент ФИФА ознакомился в Баку с подготовительными работами к чемпионату мира и фестивалю U-15 - ФОТО

ФИФА обвинила УЕФА в преследовании Инфантино и попытке повлиять на выборы

Кто возглавил сборную Азербайджана по баскетболу?

Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Азербайджан

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Десятая гонка в Баку: Чего ждать от Гран-при Азербайджана 2026? - ФОТО

Сборная Азербайджана обыграла Таджикистан в товарищеском матче - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Оскар Пиастри рассказал, почему Баку остается для него особенной трассой – ФОТО – ВИДЕО

Определился лидер второй сессии свободных заездов на Гран-при Азербайджана – ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Президент ФИФА ознакомился в Баку с подготовительными работами к чемпионату мира и фестивалю U-15 - ФОТО

Сегодня, 14:48

Поставлен вопрос о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Российское оружие представят на ADEX в Баку

Сегодня, 14:40

Рейтинг Макрона достиг исторического минимума

Сегодня, 14:37

В Сумгайыте перевернулся автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 14:35

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с днем рождения

Сегодня, 14:30

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:25

В Баку мужчина умер за рулем автомобиля

Сегодня, 14:15

Тиктокеру «Roşka» грозит 5 лет лишения свободы

Сегодня, 13:53

ФИФА обвинила УЕФА в преследовании Инфантино и попытке повлиять на выборы

Сегодня, 13:49

Французский мэр станцевал на фоне протестов - ВИДЕО

Сегодня, 13:44

Учительница из Мингечевира обманула мать ученика на 65 тысяч манатов

Сегодня, 13:38

МИД Эстонии вызывает временного поверенного в делах России

Сегодня, 13:35

Ремонт и новая схема движения: где в Баку перекроют дороги с 29 сентября - ФОТО

Сегодня, 13:32

Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан

Сегодня, 13:25

Пакистан увидел прогресс в переговорах США и Ирана

Сегодня, 13:20

Спикер парламента Ирана обвинил США во введении воздушной блокады

Сегодня, 13:15

Куба предупредила США о последствиях военной силы

Сегодня, 13:10

СМИ: Мэрия Еревана получила указание не публиковать видеоматериалы, на которых видна гора Арарат

Сегодня, 13:07

Судно загорелось после удара в Ормузском проливе

Сегодня, 13:05
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя иСегодня, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55