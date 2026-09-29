Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан

Делегация рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) планирует посетить Азербайджан после визита в Армению.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на собственные источники в европейских институтах.

По словам источников, поездка делегации преследует цель обсудить отношения ЕС с Азербайджаном и региональные вопросы и является частью регулярного диалога и сотрудничества ЕС с партнерами в регионе.

Накануне делегация COEST посетила Армению, где провела встречи с представителями армянских властей. В частности, обсуждались повестка отношений Армении и ЕС, реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), Стратегическая повестка партнерства, сотрудничество в сфере безопасности и развитие транспортной связанности.

Армянская сторона также представила делегации шаги по институционализации мира между Арменией и Азербайджаном и возможности для регионального сотрудничества, возникшие в связи с установлением мира на Южном Кавказе.

COEST готовит и координирует работу Совета ЕС по отношениям со странами Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе с Арменией и Азербайджаном, а также готовит позиции Совета по политическим вопросам, связанным с этими государствами.