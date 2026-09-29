Французский мэр станцевал на фоне протестов - ВИДЕО

Мэр французского города Сен-Дени подвергся критике после появления видео, на котором он танцует рядом с участниками протестной акции.

Градоначальника обвинили в подстрекательстве к беспорядкам и поджогам.

Сам мэр заявил, что, напротив, пытался обеспечить безопасность участников акции и помочь потушить возникший пожар.

Протесты старшеклассников во Франции продолжаются около недели. Учащиеся требуют увеличить финансирование образования, снизить наполняемость классов и увеличить число учителей. Акции проходят преимущественно в Парижском регионе, но также затронули Лилль, Лион, Гренобль и Ниццу.

По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, в ходе протестов были задержаны 164 человека. Акции прошли почти в 180 учебных заведениях. Школьники заблокировали 27 учреждений и пытались перекрыть вход еще в 50 школ.

В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками, поджогами, столкновениями с полицией и повреждением имущества. По предварительным данным, пострадали 12 правоохранителей, восемь преподавателей, включая трех директоров, а также около 12 учеников.

Источник: BFMTV, Densus.ru