Спикер парламента Ирана обвинил США во введении воздушной блокады

США ввели воздушную блокаду Ирана, заявил председатель парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф.

"Руководству Белого дома стоит знать, что мужественная иранская нация никогда не отступит перед лицом воздушной и торговой блокады", — подчеркнул он в Telegram-канале.

Галибаф отметил, что ответ Тегерана будет быстрым и жестким. Также он пояснил, что пока ИРИ не получит возможность продавать нефть, этого не сможет сделать ни одна из стран региона.

Спикер парламента предупредил, что из-за угроз для республики со стороны Вашингтона обстановка остается небезопасной и для ближневосточной инфраструктуры.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций. После этого некоторые страны перестали принимать рейсы из ИРИ.