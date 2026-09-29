Тиктокеру «Roşka» грозит 5 лет лишения свободы

Завершено судебное следствие по уголовному делу тиктокера Ровшана Сулейманова, известного в социальных сетях под прозвищем «Roşka».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, на состоявшемся сегодня заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Романа Алекперли с обвинительной речью выступил государственный обвинитель.

Прокурор попросил суд назначить Ровшану Сулейманову наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, тиктокер был задержан в январе текущего года в ходе оперативных мероприятий полиции, проводившихся в связи с распространением и пропагандой аморального поведения во время прямых эфиров.

Впоследствии решением Насиминского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ровшану Сулейманову предъявлено обвинение по статье 234.1-1 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработку или перевозку без цели сбыта наркотических средств либо психотропных веществ в значительном размере.

Отмечается, что ранее Сулейманзаде уже привлекался к административному аресту.

После завершения судебного следствия суд перейдет к дальнейшему рассмотрению дела.