МИД Эстонии вызывает временного поверенного в делах России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что поджог здания оборонной компании Milrem Robotics в Таллине 15 августа был диверсионным актом, организованным российскими спецслужбами.

По его словам, такой вывод сделан на основании данных Департамента полиции безопасности Эстонии.

Об этом сообщает ERR.

Цахкна отметил, что Эстония вместе с союзниками продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

Во вторник МИД Эстонии вызовет временного поверенного в делах России.

В середине сентября Латвия передала Эстонии трех граждан страны, подозреваемых в поджоге. По решению суда все они были взяты под стражу.

Milrem Robotics производит беспилотные наземные машины THeMIS, которые поставляются Украине.