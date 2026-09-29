Куба предупредила США о последствиях военной силы

Применение Соединенными Штатами военной силы против Кубы станет серьезным нарушением международного права, заявил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

«Применение военной силы против Кубы — мирной соседней страны — будет чудовищным международным преступлением», — сказал он в интервью американскому телеканалу C-SPAN.

По словам де Коссио, кубинским властям было бы наивно не учитывать возможность реализации угроз со стороны США и не готовиться к такому сценарию.

Замглавы МИД также сообщил, что в последние месяцы представители Кубы проводили контакты и встречи с американским правительством, однако они не привели к существенному прогрессу. При этом, отметил он, Гавана готова взаимодействовать с Вашингтоном на основе взаимного уважения.