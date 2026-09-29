Учительница из Мингечевира обманула мать ученика на 65 тысяч манатов

В Мингечевире вынесен приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере в отношении своей знакомой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Севиндж Махмудова, 1980 года рождения, ранее работала учителем физики в Кельбаджарской школе, расположенной в Мингечевире.

Установлено, что женщина также занималась частным репетиторством. В ходе расследования выяснилось, что она узнала о наличии у матери одного из ее учеников крупной суммы денег и решила завладеть этими средствами.

Махмудова вошла в доверие к женщине и сообщила ей, что якобы занимается торговлей золотом. Под предлогом участия в этом бизнесе она получила от потерпевшей 65 тысяч манатов.

Впоследствии выяснилось, что обещания обвиняемой не соответствовали действительности, а полученные деньги были присвоены.

В отношении Севиндж Махмудовой было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей ответственность за мошенничество в крупном размере.

Шекинский суд по тяжким преступлениям признал ее виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. После оглашения приговора Махмудова была взята под стражу непосредственно в зале суда.

Кроме того, суд рассмотрел гражданский иск потерпевшей и постановил взыскать с осужденной 48 тысяч манатов в качестве компенсации причиненного ущерба.