Пакистан увидел прогресс в переговорах США и Ирана

Посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи заявил, что в диалоге между США и Ираном наблюдается определенный прогресс.

«Да, есть какой-то прогресс, ведь дипломатия для этого и нужна. Мы всегда сохраняем открытыми каналы коммуникации между всеми сторонами, вот почему Пакистан — честный посредник между двумя странами. Ради целей мира и стабильности на Ближнем Востоке», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран провели новые контакты через посредников.

Источник: ТАСС