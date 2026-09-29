СМИ: Мэрия Еревана получила указание не публиковать видеоматериалы, на которых видна гора Арарат

Мэрия Еревана получила указание не публиковать видеоматериалы, на которых видна гора Арарат (Агры даг).

А при наличии подобных кадров разные отделы получают распоряжение удалить видеоматериал и опубликовать новую версию, в которой Арарат не виден, сообщает NEWS.am.

Напомним, что власти Армении убрали изображение горы со штампа, который ставится в паспортах при въезде и выезде из Армении, а в образце нового паспорта монастырь Хор Вирап изобразили с такого ракурса, чтобы Арарат не был виден.