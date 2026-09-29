АФФА заявила о полной поддержке президента FIFA - ФОТО

Президент FIFA Джанни Инфантино сегодня прибыл в Азербайджан в рамках подготовки к первому в истории чемпионату мира и фестивалю FIFA U-15, который пройдет в 2026 году.

В рамках визита президент FIFA вместе с президентом АФФА Ровшаном Наджафом посетил футбольную базу, строящуюся в поселке Говсан в Баку. Именно здесь будут проходить матчи предстоящего турнира.

Инфантино ознакомился с ходом строительных работ на комплексе, включающем 10 футбольных полей. Ему также представили подробную информацию о подготовке объекта к проведению чемпионата мира и фестиваля.

В АФФА подчеркнули, что организация полностью поддерживает FIFA и Джанни Инфантино в рамках подготовки и проведения первого в истории FIFA U-15 World Cup and Festival 2026.

Напомним, что ранее Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино. Ильхам Алиев поблагодарил Джанни Инфантино за поддержку развития футбола в мире, в том числе работы, проводимой в Азербайджане в этой сфере.