Nar наградил абитуриентов, показавших лучшие результаты года - ФОТО

Выгодный мобильный оператор страны Nar продолжает реализацию долгосрочных инициатив, направленных на образование и развитие молодёжи.

Мобильный оператор наградил пятерых абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения в 2025–2026 учебном году. В рамках инициативы, реализованной в партнёрстве с информационным агентством Modern.az, молодым людям, ставшим студентами, компания Nar вручила золотой номер, пополнила баланс на 700 AZN и подарила планшет нового поколения.

Главный исполнительный директор Nar, Озгюр Генч выступил на мероприятии, поздравил молодых людей с высокими результатами и пожелал им успехов в дальнейшей учёбе: «Ваш сегодняшний результат это свидетельство огромного труда и целеустремлённости. Уверен, что достигнутый успех станет прочной основой, которая позволит вам и в университетской жизни уверенно двигаться к новым целям. В «Nar» мы считаем важным поддерживать молодых людей на пути образования и развития, а также отмечать их достижения».

Отметим, что уже 10 лет Nar награждает специальными подарками абитуриентов, показавших высокие результаты. Эта традиция - одно из свидетельств того значения, которое мобильный оператор придаёт образованию и будущему развитию молодёжи. Более подробную информацию о социальных проектах, направленных на развитие образования и реализуемых при поддержке Nar, можно получить здесь.

В настоящее время «Nar», обслуживающий 2,2 миллиона абонентов, уже 7 лет является ведущим мобильным оператором Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. В основе этого успеха лежит последовательная клиентоориентированная стратегия Nar. Мобильный оператор предлагает пользователям надёжные и высококачественные услуги связи по выгодным ценам, различные интернет-пакеты и современную технологию eSIM.