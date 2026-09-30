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В Нидерландах впервые провели эвтаназию двухлетнему ребенку

Редакция 1news10:52 - Сегодня
В Нидерландах впервые провели эвтаназию двухлетнему ребенку

В Нидерландах в 2024 году была легализована эвтаназия для тяжело и неизлечимо больных детей в возрасте от одного до 12 лет.

Годовалый малыш стал первым ребенком с неизлечимым заболеванием, которому в Нидерландах была проведена эвтаназия в рамках расширения законодательства страны об ассистированном уходе из жизни; это самый ранний срок в мире.

В июне нидерландские власти сообщили, что ребенок уже скончался в результате эвтаназии в прошлом году, но не привели никаких дополнительных сведений о возрасте младенца или о том, каким неизлечимым заболеванием он страдал.

В отношении же этого последнего пациента в официальном правительственном отчете (источник на нидерландском языке), опубликованном в начале этого месяца, говорится, что ребенок родился недоношенным, перенес сепсис и в возрасте всего четырех месяцев у него было диагностировано «обширное поражение головного мозга».

У ребенка также выявили тяжелую форму детского церебрального паралича, а позже обнаружили тяжелую форму эпилепсии.

«У ребенка были проблемы с отхождением мокроты, то есть ему было трудно разжижать и откашливать слизь из легких и дыхательных путей. Помимо одышки это ведет к значительно более высокому риску инфекций дыхательных путей», — говорится в отчете.

«В течение короткой жизни ребенка не наблюдалось никакого развития или улучшения».

В отчете также говорится, что родители попросили лечащего педиатра «прекратить жизнь ребенка», когда стало ясно, что надежды на улучшение нет.

Нидерланды узаконили эвтаназию для тяжело больных детей в возрасте от одного до 12 лет в 2024 году.

По сообщениям нидерландских СМИ в начале недели, прокуратура решила не привлекать врача к ответственности, следуя рекомендациям специальной комиссии, которая в начале этого месяца признала, что медик действовал с должной тщательностью.

«Я чувствовал себя в крайне уязвимом положении, ведь такого раньше никогда не было. Год не отпускало ощущение дамоклова меча над головой», — заявил он.

В 2002 году Нидерланды стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию при соблюдении строгих ограничений.

Обо всех случаях необходимо сообщать в комиссии по медицинской экспертизе.

Источник: Euronews

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