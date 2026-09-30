 Жену Мустафы Сандала и ее отца объявили в розыск – ФОТО  | 1news.az | Новости
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Жену Мустафы Сандала и ее отца объявили в розыск – ФОТО 

Феликс Вишневецкий10:09 - Сегодня
Жену Мустафы Сандала и ее отца объявили в розыск – ФОТО 

Жена турецкого певца Мустафы Сандала Мелис Сютшюруп Сандал и ее отец Джихан Сютшюруп объявлены в розыск в рамках расследования операций с инвестиционными фондами.

Напомним, что жена Мустафы Сандала оказалась в списке лиц по делу об отмывании миллиардных активов - об этом сообщает турецкий сайт Haberler.com.

По данным издания, прокуратура Стамбула продолжает расследование в отношении операций, проводившихся на рынке капитала. В его рамках ранее в отношении ряда лиц, компаний и фондов были приняты определенные меры.

В рамках нового решения на имущество Мелис Сютшюруп Сандал и Джихана Сютшюрупа наложен арест, а в отношении обоих вынесено решение об их розыске и задержании.

На фоне ситуации Мустафа Сандал выступил с заявлением, подчеркнув, что не имеет отношения к финансовой деятельности супруги: «Связывать со мной утверждения в отношении моей жены Мелис и ее отца Джихана Сютшюрупа несправедливо и недобросовестно. Кроме супружеских отношений с Мелис, у нас никогда не было совместного бизнеса в финансовом плане».

По словам М.Сандала, он уже 32 года работает в музыкальной индустрии и не имеет никакого другого бизнеса, деятельности или источника дохода, кроме музыки.

Отдельно Мустафа Сандал прокомментировал упоминание его имени в связи с Дубаем. По его словам, сын учится в Дубае, поэтому у его супруги есть основания для проживания там. Сам певец, как супруг Мелис, имеет в ОАЭ вид на жительство Golden Visa. При этом он подчеркнул, что в прошлом году также получил в Великобритании визу Global Talent.

Певец также добавил, что его адвокат предпринимает необходимые юридические действия в связи с публикациями и комментариями, которые он считает содержащими клевету и оскорбления в его адрес.

На фото Джихан Сютшюруп и Мелис Сютшюруп Сандал

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Жена Мустафы Сандала оказалась в списке лиц по делу об отмывании миллиардных активов

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