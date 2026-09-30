Сенат Испании отклонил договор о дружбе с Францией во время визита Макрона

Сенат Испании во вторник отклонил договор о дружбе и сотрудничестве с Францией в первый день государственного визита французского президента Эммануэля Макрона в Мадрид, сообщила испанская общественная телерадиокомпания RTVE.

За соглашение проголосовали 106 сенаторов, против — 142, один воздержался. Оппозиционная Народная партия (НП), располагающая абсолютным большинством в Сенате, выступила против договора.

Договор, подписанный Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом в Барселоне в январе 2023 года, был призван укрепить двустороннее сотрудничество и создать механизм для регулярных консультаций между правительствами двух стран.

НП оспаривала положение, разрешающее министру одной из стран участвовать в заседании Совета министров другой страны. Позднее правительства уточнили, что такое участие будет проходить на специальных встречах, а не в рамках официальных заседаний кабинета министров.

На прошлой неделе Конституционный суд Испании постановил, что это положение соответствует Конституции страны.

Ранее во вторник король Фелипе VI и королева Летисия встретили Макрона и его супругу Брижит Макрон с воинскими почестями у Королевского дворца в Мадриде.

В среду Макрон должен встретиться с Санчесом. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения.

Этот визит стал первым государственным визитом президента Франции в Испанию с 2009 года.

Договоры о дружбе и сотрудничестве используются государствами для закрепления политического диалога и определения приоритетных направлений взаимодействия. Однако для вступления таких соглашений в силу в ряде стран требуется их одобрение обеими палатами парламента.