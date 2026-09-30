Цена азербайджанской нефти снизилась до $118

Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $4,27, или 3,48%, и составила $118,22.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $119,09 за баррель.

Цена 1 барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $4,23, или 3,66%, до $111,45.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года — $15,81, а максимальная — в июле 2008 года — $149,66.

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.