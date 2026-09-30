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Президент направил обращение к участникам ADEX 2026

Редакция 1news09:48 - Сегодня
Президент направил обращение к участникам ADEX 2026

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2026» и 15-й Юбилейной международной выставки средств внутренней безопасности, охраны и спасательного оборудования «Securex Caspian 2026».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники выставки и дорогие гости!

Поздравляю вас по случаю открытия 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 и 15-й юбилейной Международной выставки «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» – Securex Caspian 2026, сердечно приветствую вас в Азербайджане.

Отрадно видеть, что традиционно организуемая в городе Баку выставка ADEX превратилась в одну из самых авторитетных и полезных платформ в сфере оборонной промышленности в регионе. Растущий из года в год интерес к этой выставке, представление здесь многих стран и ведущих компаний наглядно отражают актуальность и международный авторитет данного мероприятия.

Эта важная международная выставка, в которой участвуют оборонно-промышленные структуры, военные эксперты и компании дружественных и партнерских стран, создает благоприятные возможности для демонстрации новейших технологий по различным направлениям оборонной промышленности, современных систем вооружения, образцов военной техники, а также инновационных решений, обсуждения новых возможностей сотрудничества и установления взаимовыгодных партнерских связей.

Укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности являются одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Оборонная промышленность нашей страны, прошедшая большой путь развития в результате последовательно осуществляемых мер, сегодня вступила в качественно новый этап и значительно расширила свои производственные возможности. Продукция оборонного назначения, производимая на местных предприятиях, занимая важное место в оснащении наших Вооруженных сил, в то же время отличается конкурентоспособностью на международных рынках и с особым интересом воспринимается соответствующими структурами различных стран. Достижения Азербайджана в области оборонной промышленности служат укреплению военно-технического потенциала нашей страны, углублению сотрудничества с дружественными и партнерскими государствами.

Качество и надежность продукции оборонной промышленности Азербайджана сегодня высоко оцениваются на международном уровне. Выставка ADEX имеет особое значение с точки зрения представления международной общественности мощи и потенциала оборонно-промышленного комплекса нашей страны, в том числе инновационных технологий, а также современной продукции и новых достижений оборонно-промышленных предприятий наших партнеров.

Проводимая параллельно с ADEX и в этом году уже в 15-й раз выставка Securex Caspian, в свою очередь, также завоевала большой авторитет как одно из специализированных мероприятий, где демонстрируются передовые технологии в сферах безопасности, охраны, спасения и управления чрезвычайными ситуациями.

Уверен, что выставки ADEX и Securex Caspian внесут существенный вклад в налаживание новых деловых связей между участниками, а также в укрепление военно-технического партнерства.

Еще раз от души приветствую каждого из вас, желаю успехов в работе выставок, участникам – плодотворной деятельности!»

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