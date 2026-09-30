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Сильвестр Сталлоне впервые откровенно рассказал о смерти старшего сына - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:04 - Сегодня
Сильвестр Сталлоне впервые откровенно рассказал о смерти старшего сына - ВИДЕО

80-летний голливудский американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о смерти своего старшего сына Сейджа, который умер в 2012 году в возрасте 36 лет. 

В интервью The New York Times актер впервые подробно рассказал, как узнал о трагедии и что переживал после нее.

По словам С.Сталлоне, о смерти сына ему сообщили по телефону. Звонок поступил в пятницу, 13-го числа, от мужа его матери - врача, которого актер до этого никогда не встречал.

«Это было так холодно», - вспоминает Сталлоне, по словам которого, собеседник сказал ему, что Сейдж умер. Сначала С.Сталлоне не понял смысл услышанного и переспросил: «Ушел куда?» После уточнения он осознал, что его сына больше нет.

Смерть Сейджа стала для актера тяжелым потрясением. C.Сталлоне признался, что после трагедии его постоянно мучили чувство вины и вопросы о том, мог ли он что-то изменить.

«Что я мог сделать? Должен ли я был быть рядом?» - вспоминает актер свои мысли.

C.Сталлоне также рассказал, что не знал о проблемах Сейджа с сердцем. По данным коронера округа Лос-Анджелес, причиной смерти молодого человека стала ишемическая болезнь сердца, вызванная атеросклерозом. Его смерть была признана естественной.

Актер вспомнил и момент примерно через неделю после трагедии, когда остался один в своей комнате. «Из меня вырвался крик, которого я никогда раньше не слышал и больше никогда не слышал», — рассказал Сталлоне, описывая пережитые боль, горе и чувство вины.

Сейдж Сталлоне был актером и режиссером. Он сыграл сына персонажа своего отца - Рокки Бальбоа - в фильме «Рокки 5». В дальнейшем он занимался независимым кинопроизводством.

Говоря о сыне спустя 14 лет после его смерти, C.Сталлоне также отметил, что Сейдж был очень добрым человеком, и признался, что они могли бы вместе сделать еще много прекрасного: «Мы бы сделали замечательные вещи в будущем».

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