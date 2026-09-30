В Азербайджане местами наблюдались грозы и ливни - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Обнародованы фактические данные о погоде по состоянию на 09:00 30 сентября.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии, на территории страны наблюдалась дождливая погода, гремел гром, местами осадки носили интенсивный ливневый характер.

Количество выпавших осадков составило: в Гусаре — 26 мм, Губе — 21 мм, Лерике — 8 мм, Кюрдамире, Габале, Садараке, Загатале и Агдаме — 6 мм, Гядабее, Сарыбаше (Гах), Ярдымлы, Гёйчае, Шуше, а также в Баку и на Абшеронском полуострове — 5 мм, Лянкяране, Зардабе, Огузе, Шеки, Халтане, Гёйгёле, Дашкесане и Физули — 4 мм, Исмаиллы, Шахдаге и Товузе — 3 мм, Астаре, Билясуваре, Мингячевире, Шабране и Шахбузе — 2 мм, Хызы, Бейлагане, Сабирабаде, Имишли, Тертере, Барде, Евлахе, Гяндже, Нафталане, Ордубаде, Джульфе, Нахчыване, Геранбое, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Ханкенди, Ходжалы и Зангилане — до 1 мм.