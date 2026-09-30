Россия нанесла удары по Киеву, Харькову и Днепропетровской области: есть погибшие и раненые - ФОТО

В Киеве в результате российской атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

«В результате атаки погибли два человека. Пострадали четыре человека», - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

В администрации отметили, что по состоянию на утро среды стало известно еще об одной погибшей женщине.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших.

Атака на Киев произошла в ночь на среду. Сначала город подвергся баллистическому удару, затем - атаке с применением беспилотников.

В Харькове в результате атаки российского беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом в Киевском районе. В Салтовском районе повреждены окна частного дома и автомобиль, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Повреждены окна в частном доме и автомобиль. Один ребенок испытал острую стрессовую реакцию», - написал он в Telegram-канале.

По словам И. Терехова, соответствующие службы прибыли на место попадания в многоэтажный жилой дом в Киевском районе. Информация о последствиях атаки уточняется.

В Салтовском районе ребенку оказывают медицинскую помощь в связи с острой реакцией на стресс.

Кроме того, российские войска атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа.

«В Криворожском районе удар пришелся по Зеленодольской громаде, в результате чего повреждена инфраструктура», - говорится в сообщении А. Ганжи в Telegram-канале.

В Никопольском районе под обстрел попали Никополь и Покровская громада.

В Синельниковском районе обстрелу подверглась Николаевская громада. Возник пожар.