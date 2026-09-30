ЕС выступил против кандидатуры Грузии на пост председателя ОБСЕ 

Грузия добивается поста председателя ОБСЕ в 2027 году, однако Евросоюз выступает против ее кандидатуры.

Об этом сообщил брюссельский портал Rapporteur (бывший Euractiv).

Как заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, Тбилиси заинтересован в председательстве и готов сотрудничать со всеми государствами - участниками организации. Однако Евросоюз выступает против грузинской заявки. Официальный представитель ЕС Кристиан Виганд подтвердил, что Брюссель по-прежнему поддерживает кандидатуру Кипра и не обсуждает альтернатив, отмечает портал.

ОБСЕ остается в тупике по вопросу о председательстве в 2027 году. Кипр - единственный официальный кандидат, но Турция блокирует его выдвижение. Это дает Грузии возможность представить себя в качестве альтернативы. По данным издания, страны Балтии особенно враждебно настроены против кандидатуры Грузии.

Следующее заседание Совета министров ОБСЕ пройдет в Лугано 3-4 декабря.