Дамиано Давид и Дав Кэмерон показали первые кадры со свадьбы в Тоскане - ФОТО

Фронтмен итальянской группы Maneskin Дамиано Давид и американская актриса Дав Кэмерон показали первые кадры со своей свадьбы.

Подробностями торжества и историей знакомства супруги поделились с журналом Vogue - пара познакомилась в 2022 году на церемонии MTV Video Music Awards, где Д.Кэмерон получила награду как лучший новый артист, а группа Mаneskin была номинирована. Спустя год они вновь встретились на той же премии. Певец пригласил актрису на концерт группы в Madison Square Garden, после чего они отправились на вечеринку.

«С этого момента все развивалось довольно быстро», - рассказывает Дав Камерон.

В октябре 2025 года Дамиано Давид сделал возлюбленной предложение в их доме в Лос-Анджелесе. Для свадьбы они выбрали Италию - родную страну певца. Сейчас супруги живут между Лос-Анджелесом и Римом.

Торжества прошли на территории исторического комплекса Castiglion del Bosco в Тоскане. Свадебный уикенд начался 24 сентября - ровно через три года после первого свидания пары. Гражданская церемония прошла в средневековой ратуше Монтальчино. Молодожены приехали на винтажном белом кабриолете Lancia, а к алтарю прошли под песню Леонарда Коэна Hallelujah.

Главная церемония состоялась 26 сентября на территории руин замка XII века. На свадьбе присутствовали близкие пары, а также все участники Maneskin. Церемонию провел режиссер Кенни Ортега, работавший с Д.Камерон над фильмами «Наследники».

Во время церемонии супруги произнесли друг другу клятвы, включив фразу «Лучшая часть жизни -быть живым». Эти слова выгравированы внутри их обручальных колец и вышиты на корсете свадебного платья невесты.

После церемонии гостей ждал ужин на площади средневекового поселка, а завершился вечер вечеринкой в оранжерее - по словам Дав Камерон, она никогда прежде не испытывала такой радости и любви.

Фото: Alessia Franco (Vogue)