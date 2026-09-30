Ильхам Алиев: Укрепление обороноспособности - одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана

Укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта мысль содержится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2026» и 15-й Юбилейной международной выставки средств внутренней безопасности, охраны и спасательного оборудования «Securex Caspian 2026».

В обращении также отмечается: «Оборонная промышленность нашей страны, прошедшая большой путь развития в результате последовательно осуществляемых мер, сегодня вступила в качественно новый этап и значительно расширила свои производственные возможности. Продукция оборонного назначения, производимая на местных предприятиях, не только занимает важное место в оснащении наших Вооруженных сил, но и, отличаясь конкурентоспособностью на международных рынках, вызывает особый интерес со стороны соответствующих структур различных стран. Достижения Азербайджана в сфере оборонной промышленности служат укреплению военно-технического потенциала нашей страны и углублению сотрудничества с дружественными и партнерскими государствами».