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В Баку начали работу выставки ADEX-2026 и Securex Caspian - ФОТО

Редакция 1news10:20 - Сегодня
В Баку начали работу выставки ADEX-2026 и Securex Caspian - ФОТО

30 сентября начали работу 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2026 и 15-я юбилейная Международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» - Securex Caspian 2026.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия трехдневной выставки, проходящей в Бакинском Экспо-центре по инициативе и при организации Министерства оборонной промышленности Азербайджана, при организационной поддержке компании Caspian Event Organisers, принимают участие официальные лица государства и правительства, представители дипломатического корпуса и международных организаций в Азербайджане, делегации зарубежных стран, других профильных ведомств.

Министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев зачитал обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам выставки.

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