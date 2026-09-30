В Баку начали работу выставки ADEX-2026 и Securex Caspian - ФОТО

30 сентября начали работу 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2026 и 15-я юбилейная Международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» - Securex Caspian 2026.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия трехдневной выставки, проходящей в Бакинском Экспо-центре по инициативе и при организации Министерства оборонной промышленности Азербайджана, при организационной поддержке компании Caspian Event Organisers, принимают участие официальные лица государства и правительства, представители дипломатического корпуса и международных организаций в Азербайджане, делегации зарубежных стран, других профильных ведомств.

Министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев зачитал обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам выставки.