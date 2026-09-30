Посольство России допустило ядерный ответ при изоляции Калининграда

Россия готова использовать весь свой арсенал для защиты Калининградской области, заявили в российском посольстве в Ирландии.

Москва неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на Европу и отсутствии мотивов для этого.

В случае попытки НАТО изолировать Калининградскую область от остальной территории России страна будет готова использовать весь свой арсенал, следует из заявления российского посольства в Ирландии, опубликованного в телеграм-канале.

«Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны», — говорится в заявлении.

В публикации также говорится о поступавшей информации о подготовке НАТО к воздушной и морской блокаде Калининграда. «В таком сценарии риск вооруженного столкновения высок, и существует вероятность того, что Россия нанесет превентивные удары по центрам принятия решений в странах Альянса уже на ранней стадии конфликта», — заявили в посольстве.

Источник: РБК