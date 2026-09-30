Около 300 представителей СМИ освещали Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО

Гран-при Азербайджана Формулы-1, организованный в 10-й раз, непосредственно с места событий освещали около 300 местных и зарубежных представителей медиа — журналисты, фотографы и съемочные группы, представляющие ведущие мировые медиаструктуры.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Операционной компании «Бакинское городское кольцо», Гран-при Азербайджана транслировался на 56 зарубежных телеканалах и многочисленных международных вещательных платформах, включая Sky Sports, ESPN, Canal+, beIN Sports, Apple TV, Tencent, TV Globo и DAZN. Как и каждый год, творческий состав популярного сериала Drive to Survive, транслируемого на платформе Netflix, также находился в Баку для его съемок.

В течение недели Гран-при зарубежные СМИ не ограничивались только гонками, но и подготовили репортажи, представляющие культуру и национальные традиции Азербайджана. Организованный для иностранных журналистов специальный медиатур создал им возможность ближе ознакомиться с богатым наследием страны. К примеру, официальный вещатель Формулы-1 в Австрии ServusTV подготовил специальный сюжет о Баку, продемонстрировав нашу национальную кухню, традиционную музыку и музыкальные инструменты, а британский телеканал Sky Sports познакомил своих зрителей с этим древним видом искусства посредством отдельного сюжета, посвященного азербайджанскому ковроделию.

Для работы аккредитованных представителей медиа был создан Медиацентр, отвечающий требованиям Международной автомобильной федерации (FIA). В центре функционировали удобные рабочие зоны для журналистов, необходимые технические возможности и зал для пресс-конференций.