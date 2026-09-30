«Франция на пороге революционной ситуации»: Татьяна Полоскова о протестной волне во Франции для 1news.az

Франция вновь столкнулась с волной протестной активности. В последние дни в разных городах страны проходят сразу несколько акций, однако они имеют разные причины и организаторов.

Старшеклассники и лицеисты выступают против проблем в системе образования, работники государственного сектора требуют повышения зарплат, а пожарные добиваются увеличения штата и улучшения условий труда. Отдельные акции проводят учителя, медики, профсоюзы и представители других общественных групп.

Таким образом, речь не идет об одном едином протестном движении. Однако одновременная активизация разных социальных групп показывает, что во французском обществе накопилось недовольство по целому ряду вопросов. На этом фоне особое значение приобретают предстоящие президентские выборы 2027 года.

Почему именно сейчас протесты охватывают разные социальные слои и могут ли они повлиять на политическую ситуацию во Франции? Об этом 1news.az поговорил с российским политологом, доктором политических наук, государственным советником РФ Первого класса Татьяной Полосковой.

По словам эксперта, Франция исторически имеет богатый опыт протестных движений, в том числе молодёжных. В качестве одного из наиболее известных примеров она приводит события 1968 года, когда студенческие выступления переросли в масштабную общенациональную забастовку.

«Франция — это страна с богатой историей протестных движений, в том числе молодёжных. Вспомним, хотя бы, «красный май» 1968 года. Тогда протестные акции стали кульминацией социального кризиса, который начался со студенческих волнений и перерос в масштабную всеобщую забастовку. Эти выступления потрясли страну и вызвали резонанс во всём мире.

Понятно и то, что в основе любых волнений и протестных акций лежит социальное недовольство населения. Отметим и то, что акции гражданского неповиновения охватили разные слои населения и регионы Франции, переросли во всеобщий протест. Фактически, во Франции сложилась революционная ситуация, когда верхи не могут управлять как прежде, а низы не хотят жить по-старому», — сказала Полоскова.

При этом, по её словам, нынешняя ситуация складывается из нескольких параллельных протестных процессов. Началось нынешнее обострение, считает эксперт, с выступлений учащейся молодёжи.

«Что ж, Франция — это страна с богатым опытом революций. Но в современном мире эти, казалось бы, непримиримые противоречия в Старой Европе уже, как правило, не доходят до столь радикальных сценариев. И решаются путем переговоров и взаимных уступок. Либо смены персоналий власти. А последний сценарий, практически, неизбежен, так как в 2027 году Францию ожидают выборы.

На сей раз началось всё с протестов учащейся и студенческой молодёжи. Лицеисты не только проводили собрания, где резко критиковали своё руководство и власть, но и блокировали лицеи — причём не только в столице, но и в регионе Иль-де-Франс. Акции проходили в Лилле, Лионе, Гренобле, Ницце», — отметила она.

Одной из особенностей нынешних протестов Полоскова считает то, что школьники говорят прежде всего о конкретных проблемах, непосредственно затрагивающих их повседневную жизнь: перегруженном расписании, нехватке учителей и школьных медицинских работников, состоянии школьной инфраструктуры.

«По данным МВД на 30 сентября, протесты прошли почти в 180 учебных заведениях. Задержали уже более 400 человек, были пострадавшие среди учеников, преподавателей и полицейских», — сказала политолог.

Одновременно с этим во Франции активизировались и другие социальные группы, однако уже по собственным причинам. В частности, профсоюзы пожарных выступили с требованиями увеличить штат, повысить зарплаты и обратить внимание на проблемы, которые, по словам эксперта, особенно обострились после масштабных лесных пожаров летом 2026 года.

Затем на улицы вышли работники государственного сектора, врачи и представители различных общественных организаций.

«Нельзя не учитывать, что Франция – это страна с развитым профсоюзным движением с их богатым опытом протестных акций. Уже в конце сентября профсоюзы пожарных организовали забастовку. Участники разбили лагерь у Эйфелевой башни (на Марсовом поле), а затем планировали марши. Их требования: увеличить штат, повысить зарплаты, обратить внимание на проблемы, которые обострились после масштабных лесных пожаров летом 2026 года. Далее подключились работники госсектора, врачи, представители различных общественных организаций. Не обошлось и без вездесущих экологов.

На фоне грядущих президентских выборов 2027 года эти акции были использованы оппозиционными партиями и политиками. Что вполне закономерно. Но почему-то власти Франции не нашли возможности начать переговорный процесс с лидерами протестных движений и, тем самым, не только упустили ситуацию из-под контроля. А также продемонстрировали элементарную профнепригодность. И дилетантизм. Основным показателем качества управленцев является именно умение регулировать общественные конфликты. А в данном случае налицо полная беспомощность госаппарата. Неадекватные силовые акции (избиения школьников) ещё раз это подтверждают», — отметила Полоскова.

Эксперт подчёркивает, что нынешние протесты отличаются от крупных французских движений последних лет. В частности, «жёлтые жилеты» 2018–2019 годов первоначально выступали против повышения налога на топливо, а протесты против пенсионной реформы в 2023 году были сосредоточены вокруг конкретного законопроекта.

«В 2026 году [ред.- протесты старшеклассников] на первый план выходит молодёжь — школьники и лицеисты. В движениях “жёлтых жилетов” и против пенсионной реформы состав был более разношёрстным: там участвовали и рабочие, и бюджетники, и люди из средних слоев, которых задела конкретная экономическая мера. “Жёлтые жилеты” были реакцией на повышение налога на топливо. Со временем требования расширились: люди выступали против общей несправедливости системы, роста цен, падения уровня жизни. Протесты против пенсионной реформы тоже были сфокусированы на одном законопроекте — повышении пенсионного возраста.

В сентябре 2026 года речь идет о системных проблемах в образовании: переполненные классы, нехватка учителей, плохое финансирование школ. Но впоследствии присоединились более широкие социальные слои. Сейчас речь идёт уже о системном кризисе власти. И, учитывая предвыборный период, протесты - 2026 напрямую влияют на политическую повестку предвыборной ситуации.

Любые протесты даже если в их основе лежит недовольство итогами футбольного матча, в случае длительного характера, способны перерастать в социальный бунт. Власти Франции любят вмешиваться в дела иностранных государств. Зачастую, даже не имея ресурса для того, чтобы реально влиять на них. Я бы назвала это родимыми пятнами империалистического прошлого. При этом, не замечая (или, вернее, не желая замечать) внутренних проблем. А они имеют тенденцию накапливаться. И приводить ситуацию к острому социальному кризису, как это сейчас.

У Франции много внутренних проблем. И системного характера. Причём, копившихся долгие десятилетия. Это и коррупция, и рост социального неравенства, и преступность, и, конечно, неконтролируемая миграция. На мой взгляд, а я часто бывала во Франции, властям этой страны надо вплотную заняться решением внутренних проблем. Иначе, они сами откроют дорогу (а, похоже, уже открыли) для прихода к власти радикальных, фашиствующих лидеров», — пояснила Полоскова.

По словам политолога, особенно важно, каким образом власти будут реагировать на протестную активность. Она считает, что исключительно силовой ответ не способен устранить причины общественного недовольства.

«Конечно, силовые методы реакции властей на нарушения правопорядка никто не отменял. Но насилие порождает насилие. И в условиях, когда протестные акции и недовольство различных общественных слоев приняли системный и общенациональный характер, властям было бы правильнее начать диалог с лидерами протестующих, в том числе с руководством профсоюзных движений», — заявила Полоскова.

Она предлагает властям выслушать требования участников акций и искать компромиссные решения.

«Иначе можно упустить момент, и наступит та самая точка невозврата, когда уже ничего нельзя исправить. Я очень люблю Францию, искренне желаю ей добра и хотелось бы, чтобы лидерам страны хватило мудрости и компетентности начать диалог с собственным народом. А он необходим», — подчеркнула эксперт.

Отдельное значение нынешним протестам придает приближение президентских выборов 2027 года. По словам Полосковой, социальная повестка уже тесно переплетается с политической.

«Сейчас наступил этап, когда социальные протесты стали полноценной социальной базой для выражения политического недовольства. И будущие выборы уже неразрывно связаны с этой протестной ситуацией. Здесь, как в споре про курицу и яйцо, уже не важно, что было первично, а что вторично. Процесс запущен.

То, что происходит во Франции прямо сейчас, напрямую вплетается в предвыборную кампанию к президентским выборам весны 2027 года. Особо подчеркну, что заявления некоторых политиков из правящей партии, дескать, происходящее – это дело рук неких зарубежных сил – проявление полной беспомощности и желания снять с себя ответственность за происходящее в стране», — считает она.

Эксперт отмечает, что нынешняя волна протестов может существенно изменить политическую повестку во Франции перед выборами. При этом она обращает внимание на то, что президентские выборы во Франции состоятся в 2027 году и нынешний глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на третий срок.

«А поскольку кампания уже идёт, то целый ряд оппозиционных сил опирается на социальные протесты. Эксперты фиксируют радикализацию левого фланга. Так, Жан-Люк Меланшон, лидер “Непокорённой Франции” (LFI) и кандидат в президенты, поддержал протестующих и обвинил правительство Лекорну в «жестокости» и “безошибочно расистском оттенке» при разгоне школьников и призвал своих сторонников включаться в движение “везде, где можете”. Ультра-правые на фоне поддержки протестов прошли частичные выборы в сенат, где “Национальное объединение” Марин Ле Пен впервые получило достаточно мандатов (15 вместо прежних 3) для формирования собственной парламентской группы.

Правительство Лекорну (центроправое) стремительно теряет поддержку. В данной ситуации вопросы образования стали одними из главных в выборной повестке. Как и вопросы борьбы с расизмом, миграции и интеграции общества, борьбы с социальным неравенством и коррупцией. Как отмечают французские эксперты протесты 2026 года уже встроены в президентскую кампанию и работают против действующей власти и в пользу радикальных флангов — левого (Меланшон) и правого (Ле Пен). И правые, и левые получили возможность опираться на уличные протесты.

Франция знала разные периоды, но несомненно одно: французы могут и умеют бороться за свои права», — сказала Полоскова.

Таким образом, нынешняя ситуация во Франции представляет собой не единый протест, а несколько параллельных движений, возникших по разным причинам. Однако их одновременное появление становится частью более широкого общественного и политического контекста, который, по мнению Полосковой, уже начинает влиять на предвыборную повестку страны.