На Зыхском шоссе опрокинулся грузовик, дорога в направлении проспекта 8 Ноября перекрыта
В Сураханском районе Баку на Зыхском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перекрыта дорога в направлении проспекта 8 Ноября.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, один из грузовиков опрокинулся на проезжую часть, из-за чего движение в указанном направлении временно ограничено.
В настоящее время сотрудники полиции принимают меры для обеспечения безопасности на дороге. Проводятся работы по эвакуации опрокинувшегося автомобиля и восстановлению движения.
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