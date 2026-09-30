На Зыхском шоссе опрокинулся грузовик, дорога в направлении проспекта 8 Ноября перекрыта

В Сураханском районе Баку на Зыхском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перекрыта дорога в направлении проспекта 8 Ноября.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, один из грузовиков опрокинулся на проезжую часть, из-за чего движение в указанном направлении временно ограничено.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры для обеспечения безопасности на дороге. Проводятся работы по эвакуации опрокинувшегося автомобиля и восстановлению движения.