 На Зыхском шоссе опрокинулся грузовик, дорога в направлении проспекта 8 Ноября перекрыта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

На Зыхском шоссе опрокинулся грузовик, дорога в направлении проспекта 8 Ноября перекрыта

Редакция 1news23:40 - 30 / 09 / 2026
На Зыхском шоссе опрокинулся грузовик, дорога в направлении проспекта 8 Ноября перекрыта

В Сураханском районе Баку на Зыхском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перекрыта дорога в направлении проспекта 8 Ноября.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, один из грузовиков опрокинулся на проезжую часть, из-за чего движение в указанном направлении временно ограничено.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры для обеспечения безопасности на дороге. Проводятся работы по эвакуации опрокинувшегося автомобиля и восстановлению движения.

Поделиться:
171

Актуально

Xроника

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация, ...

Политика

Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Литвы двусторонние отношения

Общество

McDonald's Azərbaycan открыл новый ресторан в посёлке Бадамдар - ФОТО

Общество

Госкомитет призвал СМИ уважать конфиденциальность гражданки Азербайджана, ...

Общество

В Баку снесут до 20 зданий: названы улицы и размеры компенсаций

На Зыхском шоссе опрокинулся грузовик, дорога в направлении проспекта 8 Ноября перекрыта

Массовое отравление на свадьбе в Кюрдамире

В Азербайджане изменили понятие раннего брака

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Burger King Azerbaijan ответил на обвинения в невыплате зарплат бывшим сотрудникам - ФОТО

Наоми Кэмпбелл встретилась с бывшим возлюбленным в Баку - ФОТО

«Она должна видеть лица своей мамы и папы, видеть солнце, небо, игрушки»: родители Лейлы просят о поддержке для продолжения лечения

Убил в столице, спрятал тело в Гусаре: подробности жестокой расправы

Последние новости

В Баку снесут до 20 зданий: названы улицы и размеры компенсаций

Сегодня, 00:00

На Зыхском шоссе опрокинулся грузовик, дорога в направлении проспекта 8 Ноября перекрыта

30 / 09 / 2026, 23:40

Массовое отравление на свадьбе в Кюрдамире

30 / 09 / 2026, 23:04

США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны и безопасности

30 / 09 / 2026, 23:00

Трамп объявил о завершении миссии США в Ираке

30 / 09 / 2026, 22:40

Обсуждены направления развития связей между Азербайджаном и Россией в военной сфере

30 / 09 / 2026, 22:20

МИД Израиля: инцидент на борту самолёта Flydubai был попыткой теракта

30 / 09 / 2026, 22:00

Волейбольная сборная Азербайджана узнала соперников в отборе Евро

30 / 09 / 2026, 21:40

Раненный на рейсе FlyDubai пилот является гражданином Индии

30 / 09 / 2026, 21:20

В Азербайджане изменили понятие раннего брака

30 / 09 / 2026, 21:00

Кямран Алиев принял участие в 36-м заседании Координационного совета генпрокуроров государств-членов СНГ

30 / 09 / 2026, 20:40

Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с военной делегацией Туркменистана

30 / 09 / 2026, 20:20

НАТО ответило на предупреждения Москвы по Калининграду

30 / 09 / 2026, 20:00

Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Литвы двусторонние отношения

30 / 09 / 2026, 19:45

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация, посвященная выставке ADEX 2026

30 / 09 / 2026, 19:30

В Тбилиси опрокинули стенд с флагом Азербайджана - ФОТО

30 / 09 / 2026, 19:20

Шавкат Мирзиёев встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино

30 / 09 / 2026, 19:05

Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Международной федерации плавания

30 / 09 / 2026, 19:00

McDonald's Azərbaycan открыл новый ресторан в посёлке Бадамдар - ФОТО

30 / 09 / 2026, 18:45

Лимит по электронным переводам увеличен с 20 до 50 тыс. манатов - ОБНОВЛЕНО

30 / 09 / 2026, 18:42
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55