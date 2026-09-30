В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация, посвященная выставке ADEX 2026

На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой выставок ADEX 2026 и Securex Caspian 2026.

В публикации говорится:

«В Бакинском Экспо-центре прошли 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2026 и 15-я Международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» – Securex Caspian 2026.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставками».