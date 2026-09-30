В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация, посвященная выставке ADEX 2026
На официальных страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой выставок ADEX 2026 и Securex Caspian 2026.
В публикации говорится:
«В Бакинском Экспо-центре прошли 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2026 и 15-я Международная выставка «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» – Securex Caspian 2026.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставками».
Bakı Ekspo Mərkəzində “ADEX 2026” 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və “Securex Caspian” 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi keçirilib.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sərgilərlə tanış olublar. pic.twitter.com/X3PXuGJpJq — İlham Əliyev (@azpresident) September 30, 2026