Обсуждены направления развития связей между Азербайджаном и Россией в военной сфере

30 сентября в рамках встреч по развитию военно-технического сотрудничества нашей страны с другими государствами, проводимых в ходе Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 в Бакинском Экспо-центре, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Василием Сергеевичем Осьмаковым.

Oб этом проинформировало Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, стороны обсудили роль сотрудничества в военной и военно-технической сферах в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.