Волейбольная сборная Азербайджана узнала соперников в отборе Евро

Женская сборная Азербайджана по волейболу среди игроков до 20 лет примет участие в первом квалификационном этапе чемпионата Европы-2027.

Как передает İdman.Biz, турнир Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA) пройдет 22-25 октября в Рустави (Грузия).

Сборная Азербайджана попала в группу А вместе с Польшей и Латвией. В группе B сыграют Грузия, Эстония, Армения и Украина.

Первый матч азербайджанские волейболистки проведут 23 октября против Польши, а днем позже встретятся с Латвией.

Победители двух групп 25 октября сыграют между собой за первое место. Команда, выигравшая турнир, напрямую квалифицируется в финальную стадию Евро-2027. Сборные, занявшие второе, третье и четвертое места, получат право продолжить борьбу во втором квалификационном раунде.