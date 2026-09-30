Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Литвы двусторонние отношения

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Литвы в Азербайджане Кестутисом Вашкялевичюсом.

Об этом посольство Литвы в Азербайджане сообщило на своей странице в Facebook.

На встрече были обсуждены вопросы безопасности в регионе, перспективы укрепления двусторонних отношений между Литвой и Азербайджаном, а также развитие отношений ЕС–Азербайджан в период председательства Литвы в Совете Европейского союза.

Посол отметил, что в условиях меняющейся геополитической ситуации и обстановки в сфере безопасности важно, чтобы страны, знающие цену свободе, ещё активнее обменивались мнениями, понимали и поддерживали друг друга.