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Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Литвы двусторонние отношения

Редакция 1news19:45 - Сегодня
Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Литвы двусторонние отношения

Помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Литвы в Азербайджане Кестутисом Вашкялевичюсом.

Об этом посольство Литвы в Азербайджане сообщило на своей странице в Facebook.

На встрече были обсуждены вопросы безопасности в регионе, перспективы укрепления двусторонних отношений между Литвой и Азербайджаном, а также развитие отношений ЕС–Азербайджан в период председательства Литвы в Совете Европейского союза.

Посол отметил, что в условиях меняющейся геополитической ситуации и обстановки в сфере безопасности важно, чтобы страны, знающие цену свободе, ещё активнее обменивались мнениями, понимали и поддерживали друг друга.

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