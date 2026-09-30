США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны и безопасности
Временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила международные выставки ADEX-2026 и Securex Caspian-2026 в Баку.
Об этом сообщило посольство США в Азербайджане на странице в соцсети X.
В рамках визита Карлон ознакомилась с представленными на выставках новыми технологиями, а также возможностями для развития сотрудничества между США и Азербайджаном в сфере обороны и безопасности.
В американском посольстве отметили широкое участие компаний из США в нынешней выставке ADEX. В частности, на мероприятии представлены Lockheed Martin, Northrop Grumman, Ondas, SIG SAUER, Vantor, Persistent Systems, Motorola, L3Harris, Curtiss-Wright и Space Eyes. Некоторые американские компании принимают участие в выставке впервые.
В посольстве подчеркнули, что в рамках Хартии стратегического партнерства США и Азербайджан продолжают развивать взаимодействие в области обороны и безопасности.
Müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Bakıda keçirilən 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində (ADEX 2026) iştirak edib. O, amerikalı, azərbaycanlı və beynəlxalq tərəfdaşlarla birlikdə müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində yeni texnologiyalar və əməkdaşlıq imkanları ilə tanış… pic.twitter.com/fCmsMLNOzk — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) September 30, 2026