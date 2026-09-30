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Политика

США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны и безопасности

Редакция 1news23:00 - 30 / 09 / 2026
США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны и безопасности

Временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила международные выставки ADEX-2026 и Securex Caspian-2026 в Баку.

Об этом сообщило посольство США в Азербайджане на странице в соцсети X.

В рамках визита Карлон ознакомилась с представленными на выставках новыми технологиями, а также возможностями для развития сотрудничества между США и Азербайджаном в сфере обороны и безопасности.

В американском посольстве отметили широкое участие компаний из США в нынешней выставке ADEX. В частности, на мероприятии представлены Lockheed Martin, Northrop Grumman, Ondas, SIG SAUER, Vantor, Persistent Systems, Motorola, L3Harris, Curtiss-Wright и Space Eyes. Некоторые американские компании принимают участие в выставке впервые.

В посольстве подчеркнули, что в рамках Хартии стратегического партнерства США и Азербайджан продолжают развивать взаимодействие в области обороны и безопасности.

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