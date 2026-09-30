Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с военной делегацией Туркменистана

Военная делегация Вооружённых сил Туркменистана прибыла в Азербайджан для участия в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX-2026», проходящей в Бакинском Экспо-центре.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в рамках выставки первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны Туркменистана полковником Беймуратом Солтановым.

Генерал-полковник К.Велиев отметил, что Азербайджан придаёт большое значение развитию связей с военными структурами тюркоязычных стран.

Поблагодарив за тёплый приём, гость отметил, что отношения между нашими странами основаны на дружбе, братстве, а также исторических и культурных корнях.