Трамп объявил о завершении миссии США в Ираке

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении американской военной миссии в Ираке.

Американский лидер приветствовал вывод военнослужащих США из этой страны.

«Это стало завершением очень дорогостоящего путешествия в ад», — заявил Трамп.

Он назвал вывод войск, завершённый к 30 сентября, организованным.

«Прошло много времени, и были приняты очень плохие решения, из-за которых мы изначально оказались в этой трясине, но вскоре всё это станет частью истории», — отметил Президент США.

По словам Трампа, этот шаг стал победой для США и Ирака, а также свидетельством победы над ИГИЛ.