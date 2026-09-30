Шавкат Мирзиёев встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили проведение в Узбекистане и Азербайджане чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет.

Инфантино отметил достижения узбекского футбола и результаты реформ, направленных на развитие и поддержку спорта в стране.

Стороны также рассмотрели дальнейшее расширение сотрудничества с FIFA. В частности, речь шла о совершенствовании системы управления футболом, развитии молодых талантов и подготовке тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов на международном уровне.

Отдельное внимание уделили проведению в Узбекистане крупных турниров и мероприятий FIFA, а также ускорению открытия в Ташкенте регионального офиса организации.