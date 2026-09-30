 Госкомитет призвал СМИ уважать конфиденциальность гражданки Азербайджана, заявившей о сексуальном насилии - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Госкомитет призвал СМИ уважать конфиденциальность гражданки Азербайджана, заявившей о сексуальном насилии - ОБНОВЛЕНО

Джамиля Суджадинова16:14 - Сегодня
Госкомитет призвал СМИ уважать конфиденциальность гражданки Азербайджана, заявившей о сексуальном насилии - ОБНОВЛЕНО

Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей сообщил, что по делу о заявлении гражданки Азербайджана о сексуальном насилии в Лахоре (Пакистан) по решению суда арестованы два человека.

Соответствующая информация опубликована Госкомитетом.

Согласно сообщению, еще двух лиц, предположительно связанных с делом, правоохранительные органы Пакистана разыскивают. Расследование продолжается.

В Госкомитете заявили, что поддерживают связь с Посольством Азербайджана в Исламской Республике Пакистан и получают информацию о ходе расследования.

«Распространившаяся информация о том, что гражданка Азербайджана подверглась сексуальному насилию в городе Лахор (Пакистан), естественно, серьезно нас обеспокоила. Мы решительно осуждаем все формы насилия в отношении женщин», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время приоритетом являются обеспечение безопасности, защита прав и конфиденциальности пострадавшей, а также оказание ей необходимой поддержки.

Кроме того, соответствующие структуры рассматривают возможное наличие признаков торговли людьми и эксплуатации. По итогам расследования произошедшему должна быть дана правовая оценка.

Госкомитет также обратился к представителям медиа и пользователям социальных сетей с призывом ответственно подходить к распространению информации по этому делу.

В ведомстве призвали уважать личность, достоинство и безопасность пострадавшей и воздерживаться от публикации сведений и домыслов, которые могут предвосхищать результаты расследования.

13:15

Госкомитет призвал проявлять осторожность при распространении информации о пострадавших от насилия.

Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей призвал проявлять особую осторожность и ответственность при распространении информации, связанной с чувствительными темами, в частности с случаями насилия.

Соответствующее обращение опубликовано на фоне продолжающегося в Пакистане расследования заявления гражданки Азербайджана о групповом сексуальном насилии.

В Комитете подчеркнули, что в подобных ситуациях публикация личных данных, изображений и другой информации о пострадавшем человеке может создавать дополнительные риски для его безопасности, достоинства и прав.

«Особенно в случаях, связанных с насилием, обнародование личных данных, изображений и иной информации о пострадавшем лице может создать дополнительные риски для его безопасности, достоинства и прав», - говорится в публикации.

В Госкомитете также обратили внимание на распространение неподтвержденной информации и различных домыслов, которые могут опережать результаты официального расследования.

«Распространение неподтвержденной информации и различных домыслов, предвосхищающих результаты расследования, способно наложить на пострадавшего человека дополнительную психологическую и социальную нагрузку поверх уже пережитой травмы», - отмечается в обращении.

Комитет призвал учитывать не только содержание распространяемой информации, но и то, каким образом и в каких рамках она публикуется.

«В подобных случаях защита человеческого достоинства, конфиденциальности и принципа “не навреди” должна быть главной обязанностью каждого из нас», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает 1news.az, заявление гражданки Азербайджана о сексуальном насилии в Лахоре ранее получило широкое распространение в местном информационном пространстве. При этом наряду с информацией о самом расследовании начали распространяться сведения о личной жизни заявительницы, ее семье и других обстоятельствах, не имеющих прямого отношения к установлению обстоятельств уголовного дела.

Полиция Пакистана продолжает расследование произошедшего. Окончательные выводы о виновности подозреваемых должны быть сделаны в установленном законом порядке.

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