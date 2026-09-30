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Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Международной федерации плавания

Редакция 1news19:00 - Сегодня
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Международной федерации плавания

30 сентября Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Международной федерации плавания Хусейном Аль-Мусалламом.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече подчеркивалась важность проведения впервые в Баку Кубка мира по плаванию, отмечалось, что соревнование внесет вклад в укрепление международного спортивного авторитета Азербайджана и популяризацию плавания в нашей стране.

Говорилось о внимании, уделяемом развитию плавания в Азербайджане, созданной современной спортивной инфраструктуре и богатом опыте, накопленном нашей страной в организации международных соревнований.

Отмечалось успешное развитие сотрудничества с Международной федерацией плавания, обсуждены вопросы дальнейшего расширения этого партнерства в будущем.

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