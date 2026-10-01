Агиль Гурбанов провел ряд встреч на выставке ADEX-2026 - ФОТО

1 октября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - Генеральный директор Агиль Гурбанов вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, генералом армии Сельчуком Байрактароглу, командующим Военно-морскими силами адмиралом армии Эрджюментом Татлыоглу, командующим Сухопутными войсками генералом армии Метином Токелем и командующим Военно-воздушными силами генералом армии Рафетом Далкыраном принял участие в работе 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, гости посетили стенды компаний оборонной промышленности Турецкой Республики, ознакомились с представленными образцами вооружения, военной техники, авиационными и летательными средствами.

В ходе выставки Генеральный директор А. Гурбанов также встретился с находящимся с визитом в нашей стране начальником Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии, генерал-майором Андисом Дилансом.

На встрече отмечалось, что выставка ADEX-2026 является важной платформой для создания новых возможностей сотрудничества в сфере оборонной промышленности, обсуждения передовых технологий и инновационных решений, расширения взаимодействия.

Генеральный директор А. Гурбанов и гость обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в сферах оборонной промышленности и безопасности, обменялись мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.